Новый маршрут из Сипайлово в центр Уфы поедет по улице Комсомольской

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-16T09:48:55+03:00

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В Уфе продолжается реформа общественного транспорта. С каждым днем на улицы выходят новые маршруты. Один из них соединит Сипайлово и Телецентр через улицу Комсомольскую.

Автобус №264 «Сипайлово - Телецентр» уже вышел на маршрут. Свой путь он начнет с остановки «Оздоровительный комплекс «Сипайловский», затем поедет по улицам Академика Королева, Юрия Гагарина и Баязита Бикбая с остановками «Салям», «Ателье мод», «Рыльского», «Гагарина», «Матрица», «Жукова» и «Бикбая».

После выезда из Сипайлово автобус поедет по улице Менделеева с остановками «Октябрьское РОВД» и «Ипподром Акбузат». Около торгового центра «Башкирия» маршрутное такси повернет на 50 лет СССР с остановками «Нур» и «Ростовская».

До проспекта Октября автобус не доедет, повернув на улицу Комсомольская. Там маршрут будет останавливаться на «Центре красоты», «Автотранспортном колледже», «Молзаводе» и «Улице Хадии Давлетшиной».

Далее автобус поедет по улице Айской, повернет на улицу Достовского с остановкой «Завод Электролуч» и далее по Кирова с остановками УКСИВТ, «Витаминный завод», «Трансагентство» до Ленина.

По улице Ленина маршрут доедет до центральной части города и «Телецентра».