2018-11-15T18:17:25+03:00
Общество

Горячая вода вернулась в дома уфимцев после аварии

На месте работают сотрудники коммунальных служб
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Последствия коммунальной аварии в Черниковке устранены. Как стало известно «Комсомольской правде в Уфе», аварийно-восстановительные работы в Калининском районе завершены. Все потребители подключены к сети.

Ранее мы сообщали об аварии в Черниковке. Из-за повреждения трубы без горячей воды на несколько часов остались жители улиц Машиностроителей, Первомайская и Коммунаров. Кроме того, трудности испытывали жильцы домов по улицам Орджоникидзе, Хакимова и Интернациональная.

Ликвидацией аварии занимались сотрудники «БашРТС». Починить трубу удалось за пару часов. В настоящий момент коммунальщики проводят работы по устранению временной ямы.

Пресс-служба МЧС отмечает, что ни в одном детском саду или школе горячую воду не отключали.

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