В Башкирии без вести пропал 49-летний Игорь Елисейкин

СЕГОДНЯ 20:01 2018-11-15T20:01:22+03:00

Мужчины нет уже четвертый день

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Родственники и друзья 49-летнего Игоря Елисейкина бьют тревогу: мужчина пропал в начале недели и до сих пор не объявился. Житель города Октябрьский не давал о себе знать с 12 ноября. Близкие уже обратились к волонтерам, надеясь, что те помогут в поисках мужчины. Жителей Башкирии тоже просят подключиться.

Приметы Игоря: рост 166 см, полное телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Был одет в черную демисезонную куртку, спортивный костюм из темно-серой кофты и темно-синих штанов, в темно-синие кроссовки и темно-зеленую флисовую шапку.

Если вы видели мужчину, схожего по описанию с пропавшим, сообщите об этом поисковикам отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700-54-52 или 112.