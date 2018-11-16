2018-11-16T07:33:24+03:00
Общество

В Башкирии реки начали покрываться льдом раньше, чем в прошлом году

Зато позже, чем обычно
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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К концу ноября реки Башкирии заледенеют полностьюК концу ноября реки Башкирии заледенеют полностьюФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Реки Башкирии потихоньку стал сковывать лед. В этом году ледяная корка на водоемах образовалась почти на две недели раньше, чем в прошлом. При этом по сравнению со средними многолетними значениями лед в этом ноябре запоздал на 3-8 дней.

Метеорологи рассказали, что активный процесс образования льда начался после 9-10 ноября, когда в республику пришли арктические воздушные массы. Именно им мы обязаны понижением температуры на 5-7 градусов ниже нормы.

Пока на реках образовался лишь тонкий слой льда – ледостав. Он уже покрыл малые водоемы и акваторию Павловского водохранилища.

- Процесс ледообразования на реках происходит обычно в течение 10-11 дней, - уточнили синоптики.

Когда лед станет достаточно прочным, в регионе откроют долгожданные ледовые переправы.

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