В Уфе задержали сбежавшего из колонии-поселения заключенного
Станислава Прохорова обнаружили в Октябрьском районе башкирской столицы
Фото: УФСИН по Башкирии
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Сегодня, 15 ноября, сотрудники отделения розыска УФСИН по Башкирии задержали сбежавшего из колонии-поселения сбежавшего недавно Станислава Прохорова. Его обнаружили в Октябрьском районе Уфы.
- Считаем необходимым напомнить, что заветное желание осужденного как можно скорее незаконно оказаться на свободе, во всех случаях оборачивается для них новым тюремным сроком, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Башкирии.
По данным службы исполнения наказаний, Сергей Прохоров был осужден на четыре года лишения свободы с отбывание срока в колонии-поселении. Он был признан виновным в мошенничестве. О его побеге стало известо 9 ноября.