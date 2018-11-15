В Уфе задержали сбежавшего из колонии-поселения заключенного

СЕГОДНЯ 19:14 2018-11-15T19:14:31+03:00

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Сегодня, 15 ноября, сотрудники отделения розыска УФСИН по Башкирии задержали сбежавшего из колонии-поселения сбежавшего недавно Станислава Прохорова. Его обнаружили в Октябрьском районе Уфы.

- Считаем необходимым напомнить, что заветное желание осужденного как можно скорее незаконно оказаться на свободе, во всех случаях оборачивается для них новым тюремным сроком, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Башкирии.

По данным службы исполнения наказаний, Сергей Прохоров был осужден на четыре года лишения свободы с отбывание срока в колонии-поселении. Он был признан виновным в мошенничестве. О его побеге стало известо 9 ноября.