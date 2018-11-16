В Башкирии сиротам выдали непригодные для жизни дома

СЕГОДНЯ 06:28 2018-11-16T06:29:53+03:00

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В Белорецке разразился скандал с бесплатным жильем для детей-сирот. Как выяснилось, местная администрация выдала им непригодные для проживания помещения. Данным фактом заинтересовались в прокуратуре и провели проверку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ходе проверки выяснилось, что власти города купили эти дома у местного жителя, который, якобы, действовал по доверенности от владельцев жилья.

В результате надзорный орган внес представление в следком с требованием возбудить уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас правоохранительные органы вместе в Госжилинспецией проводят проверку качества каждого дома.