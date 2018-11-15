2018-11-15T17:17:53+03:00
Происшествия

В Башкирии сотни домов остались без воды из-за коммунальной аварии

Ситуация находится на контроле регионального МЧС
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Сегодня днем, 15 ноября, в 16:00 стало известно об аварийном отключении водоснабжения в селе Новобелокатай в Белокатайском районе Башкирии. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, без воды остались 390 частных домов и три социальных объекта, в том числе, центральная районная больница, школа №1 и детсад «Колосок». К счастью, отопление в домах и учреждениях не отключилось. К тому же, больница, школа и садик продолжают работу в штатном режиме – был создан запас воды.

На данный момент ситуация находится на контроле главного управления МЧС по Башкирии.

Причиной отключения воды стала коммунальная авария. Напомним, сегодня в Уфе из-за прорыва труб без горячей воды остались 29 многоквартирных домов.

На данный момент водоснабжение в селе восстановлено.

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