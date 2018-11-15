2018-11-15T15:12:23+03:00
Общество

В Башкирии следователи проверят гибель новорожденного ребенка

Младенца обнаружили в погребе одного из сельских домов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Жуткой историей с гибелью новорожденного ребенка в Иглинском районе Башкирии заинтересовались в региональном следкоме. Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту проводится доследственная проверка.

Трагедия произошла в минувшую среду, в Тавтиманово: в чулане одного из домов был обнаружен мертвый новорожденный ребенок. Как удалось выяснить «Комсомольской правде – Уфа», предположительно, мать ребенка, будучи была избита сожителем, перенесла выкидыш.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца, а также другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - рассказали в следкоме по Башкирии.

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