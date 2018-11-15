В Башкирии следователи проверят гибель новорожденного ребенка
Жуткой историей с гибелью новорожденного ребенка в Иглинском районе Башкирии заинтересовались в региональном следкоме. Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту проводится доследственная проверка.
Трагедия произошла в минувшую среду, в Тавтиманово: в чулане одного из домов был обнаружен мертвый новорожденный ребенок. Как удалось выяснить «Комсомольской правде – Уфа», предположительно, мать ребенка, будучи была избита сожителем, перенесла выкидыш.
- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца, а также другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - рассказали в следкоме по Башкирии.