2018-11-15T14:35:49+03:00
Звезды

Корону «Маленькая мисс Башкортостан – 2018» завоевала Милена Гиниятуллина

Девочка из Туймазов стала победительницей престижного конкурса
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Ильшат АхметовФото: Ильшат Ахметов
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Накануне на сцену Башкирского драматического театра в Уфе вышли финалистки престижного конкурса красоты «Маленькая мисс Башкортостан — 2018». За звание самой красивой девочки республики боролись творческие и одаренные представительницы красивой половины человечества в возрасте от 6 до 13 лет.

Конкурсантки соревновались в различных дисциплинах: визитка, творческий конкурс, выход в вечерних нарядах и выход в образе киноактрисы. Убедительную победу одержала жительница Туймазов Милена Гиниятуллина.

Обладательница короны «Маленькая мисс Башкортостан — 2018» представит республику на Всероссийском конкурсе в Москве.

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