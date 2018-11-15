Корону «Маленькая мисс Башкортостан – 2018» завоевала Милена Гиниятуллина

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-15T14:35:49+03:00

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Накануне на сцену Башкирского драматического театра в Уфе вышли финалистки престижного конкурса красоты «Маленькая мисс Башкортостан — 2018». За звание самой красивой девочки республики боролись творческие и одаренные представительницы красивой половины человечества в возрасте от 6 до 13 лет.

Конкурсантки соревновались в различных дисциплинах: визитка, творческий конкурс, выход в вечерних нарядах и выход в образе киноактрисы. Убедительную победу одержала жительница Туймазов Милена Гиниятуллина.

Обладательница короны «Маленькая мисс Башкортостан — 2018» представит республику на Всероссийском конкурсе в Москве.