В Уфе по решению суда расселят жильцов аварийной девятиэтажки

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-15T13:37:04+03:00

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Накануне стало известно, что жильцы многострадального жилого дома по Уфимскому шоссе,4, будут расселены в течение полугода. Такое решение принял суд по иску прокуратуры Октябрьского района. Ранее из знаменитой аварийной девятиэтажки расселили лишь первые два подъезда – в остальных двух продолжали жить люди.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, администрация города Уфы признала аварийными и два других подъезда, но жителей оттуда должны были расселить лишь в 2023 году. Сотрудники надзорного ведомства не согласились с такими доводами: по заключению специалистов, здание могло рухнуть в любой момент.

В итоге, прокурор обратился в суд с иском к мэрии с требованием установить конкретные сроки расселения. Суд постановил: люди должны съехать из аварийного дома в течение 6 месяцев.