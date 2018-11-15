В Уфе десятки домов остались без горячей воды

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-15T12:31:09+03:00

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Сегодня, 15 ноября, в 12:30 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о двух аварийных отключениях на системах ЖКХ в Калининском районе Уфы. Как оказалось, жители 29 многоквартирных домов в Черниковке остались без горячей воды.

Как отмечают в пресс-службе МЧС по Башкирии, из-за повреждения труб нет горячей воды в 20 домах на улицах Первомайская, Машиностроителей и Коммунаров. Без воды остались и 9 домов по улицам Интернациональная, Хакимова и Орджоникидзе. К счастью, в детских садах, школах и других социально-значимых объектах отключения не произошло.

На данный момент ситуация находится на контроле главного управления МЧС по Башкирии. На месте работают сотрудники пожарной охраны и управления гражданской защиты. Ликвидацией аварии занимаются сотрудники «БашРТС», информирует пресс-служба МЧС по Башкирии.