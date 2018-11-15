2018-11-15T12:31:09+03:00
Происшествия

В Уфе десятки домов остались без горячей воды

На месте работают сотрудники МЧС по Башкирии
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 ноября, в 12:30 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о двух аварийных отключениях на системах ЖКХ в Калининском районе Уфы. Как оказалось, жители 29 многоквартирных домов в Черниковке остались без горячей воды.

Как отмечают в пресс-службе МЧС по Башкирии, из-за повреждения труб нет горячей воды в 20 домах на улицах Первомайская, Машиностроителей и Коммунаров. Без воды остались и 9 домов по улицам Интернациональная, Хакимова и Орджоникидзе. К счастью, в детских садах, школах и других социально-значимых объектах отключения не произошло.

На данный момент ситуация находится на контроле главного управления МЧС по Башкирии. На месте работают сотрудники пожарной охраны и управления гражданской защиты. Ликвидацией аварии занимаются сотрудники «БашРТС», информирует пресс-служба МЧС по Башкирии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе по решению суда расселят жильцов аварийной девятиэтажки
Жителя Башкирии осудят за убийство пенсионерки
Жительница Башкирии выбросила новорожденного в чулан, малыш умер
В Башкирии прекращены поиски пропавшей без вести 34-летней Екатерины Тюриной
Почти за сутки пострадавшему в ДТП в Китае уфимцу собрали деньги на лечение
В Уфе двоих сотрудников полиции подозревают в вымогательстве и превышении полномочий
В Уфе после критики Ульфата Мустафина перенесли вагончик с шаурмой
В Уфе при столкновении двух иномарок пострадал 12-летний ребенок
В Башкирии ближе к выходным ожидается потепление
В Уфе волонтеры вновь выходят на поиски пропавшего Артура Газиева
В больницы Башкирии не хватает 1700 врачей
В Уфе арестовали виновника аварии, в которой погибла активистка фан-клуба «Салавата Юлаева»
Полицейские рассказали, как отыскали восьмилетнего пропавшего ребенка в Башкирии
В Уфе открылась обновленная железнодорожная станция
В саду имени Салавата Юлаева в Уфе вандалы повредили иллюминацию
В Уфе построят восемь мостов и несколько новых развязок
Жители Башкирии собирают помощь администратору крупной авто-группы
Суд арестовал виновника ДТП, в котором погибла фанатка «Салавата Юлаева»