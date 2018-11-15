Жительница Башкирии выбросила новорожденного в чулан, малыш умер

СЕГОДНЯ 12:32 2018-11-15T12:34:53+03:00

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В поселке Тавтиманово Иглинского района нашли мертвым новорожденного ребенка. Случай произошел вчера, 14 ноября, сообщает "Башкирское спутниковое телевидение".

В тот день мать (еще будучи беременной) поругалась со своим сожителем, мужчина ее избил и ушел. Женщина родила в домашних условиях и вынесла ребенка в чулан. Вероятно, малыш замерз.

Известно, что семья выпивала, считалась неблагополучной. Погибший ребенок должен был стать по счету третьим. Предыдущих двоих она также родила в домашних условиях.

Сейчас ведутся разбирательства, выясняются все обстоятельства трагического случая.