2018-11-15T12:34:53+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии выбросила новорожденного в чулан, малыш умер

Семейная пара считается неблагополучной
Эльвина АПАРИНА
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В поселке Тавтиманово Иглинского района нашли мертвым новорожденного ребенка. Случай произошел вчера, 14 ноября, сообщает "Башкирское спутниковое телевидение".

В тот день мать (еще будучи беременной) поругалась со своим сожителем, мужчина ее избил и ушел. Женщина родила в домашних условиях и вынесла ребенка в чулан. Вероятно, малыш замерз.

Известно, что семья выпивала, считалась неблагополучной. Погибший ребенок должен был стать по счету третьим. Предыдущих двоих она также родила в домашних условиях.

Сейчас ведутся разбирательства, выясняются все обстоятельства трагического случая.

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