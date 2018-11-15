Жителя Башкирии осудят за убийство пенсионерки

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-15T13:00:05+03:00

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В ближайшее время перед судом в Белорецке предстанет 25-летний местный житель, которого подозревают в разбое и убийстве. Сюжет ужасающего по своей жестокости преступления напоминает знаменитый роман Федора Достоевского.

По данным следствия, в феврале этого года молодой человек пришел домой к 75-летней пенсионерке, которая, как ему было известно, давала деньги в долг под проценты. Парень думал, что деньги хранятся у нее дома и, к тому же, был полностью уверен, что пожилая женщина не сможет оказать сопротивление. В ходе разговора, он вдруг нанес ей несколько ударов по голове, а затем задушил.

- После совершенного убийства злоумышленник обыскал дом жертвы и обнаружил денежные средства в размере 70 тысяч рублей, которые похитил и скрылся с места преступления, а впоследствии выехал в Республику Азербайджан, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Сыщики, совместно с сотрудниками уголовного розыска, установили личность преступника и объявили его в розыск. По возвращении в Россию он был немедленно задержан.

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.