В Башкирии прекращены поиски пропавшей без вести 34-летней Екатерины Тюриной

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-15T12:35:16+03:00

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Уроженка деревни Аюпово Абзелиловского района Башкирии 34-летняя Екатерина Тюрина нашлась. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Легион Спас» со ссылкой на родных женщины. Она бесследно пропала 11 ноября.

Спустя некоторое время после пропажи гражданский муж Екатерины обратился за помощью в ее поисках к волонтерам. В ориентировках, распространяемых поисковиками, говорилось, что женщина нуждается в постоянной медицинской помощи и может страдать потерей памяти. По данным родных, в тот злополучный день она не взяла с собой ни денег, ни телефона для связи. Предполагалось, что пропавшая могла поехать в Кемеровскую область или к знакомым в Челябинскую область.

К счастью, недавно женщина вернулась домой.