2018-11-15T12:36:14+03:00
Происшествия

Почти за сутки пострадавшему в ДТП в Китае уфимцу собрали деньги на лечение

Приятными новостями поделилась супруга Альбина
Эльвина АПАРИНА
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Не прошло и суток, как пострадавшему в ДТП в Китае Натику Сеидову собрали почти миллион рублей на лечение в местной клинике. Об этом с «Комсомолкой» поделилась супруга, Альбина.

- Спасибо большое, деньги больше не нужны. Телефон разрывался от звонков, сообщений. Благодаря неравнодушным людям и нашим родителям, мы собрали нужную сумму, - говорит девушка. - Главное, что он жив.

Сегодня Натику сделали операцию, она прошла успешно. Как только уфимец восстановится, его перевезут в Уфу. Дома его ждут родители, любящая жена и маленькая дочь. Мужчина ездил в Китай по делам.

Напомним, авария произошла 13 ноября в провинции Шэньси. В результате столкновения микроавтобуса и бетономешалки погибли девять человек, еще трое пострадали, в том числе Натик.

Натик Сеидов является основателем движения АМП (автомобилист, мотоциклист, пешеход) в Уфе.

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