В Уфе двоих сотрудников полиции подозревают в вымогательстве и превышении полномочий

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-15T10:17:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне сотрудники службы собственной безопасности МВД по Башкирии задержали двоих полицейских 27 и 26 лет, а также 21-летнего гражданского. Сотрудников полиции подозревают в превышении должностных полномочий и вымогательстве. Как отметили в пресс-службе регионального МВД, поводом к служебной проверке, а затем и к задержанию, стало заявление жителя Уфы. Мужчина утверждает, что полицейские вымогают у него деньги.

На данный момент следком по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении обоих полицейских. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Как подчеркнули в ведомстве, в настоящее время с задержанными проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

По предварительной версии, трое злоумышленников в мае этого года задержали мужчину и, угрожая ему лишением свободы за якобы хранение наркотиков, потребовали от него деньги. Общая сумма требований составила 310 тысяч рублей. Перепуганный мужчина передал полицейским и их сообщнику 257 тысяч рублей и 12 подарочных сертификатов на сумму 60 тысяч рублей.

- Впоследствии, осознавая противоправность действий полицейских, мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. 14 ноября 2018 все фигуранты были задержаны сотрудниками Отдела собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.