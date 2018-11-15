В Уфе при столкновении двух иномарок пострадал 12-летний ребенок

СЕГОДНЯ 09:07 2018-11-15T09:07:55+03:00

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В минувшую среду, 14 ноября, в Уфе на улице Тухвата Янаби столкнулись две иномарки. 41-летняя жительница башкирской столицы за рулем «Renault Logan», по предварительным данным, выезжая со двора, въехала в «Volkswagen Polo». В результате столкновения пострадала водитель французской иномарки и ее 12-летний сын. Они были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло шесть автомобильных аварий, в которых пострадали семь человек. Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, сотрудниками дорожной полиции было зафиксировано 2200 нарушений ПДД и задержаны 25 нетрезвых водителей.