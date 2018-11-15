В Башкирии ближе к выходным ожидается потепление

СЕГОДНЯ 08:07 2018-11-15T08:07:25+03:00

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Поздняя осень в Башкирии затягивается: в Башгидрометцентре сообщили о предстоящем потеплении. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 15 ноября, днем температура воздуха составит -2, -7 °С. При этом метеорологи подчеркивают, что осадки не ожидаются.

В пятницу, 16 ноября, ночью столбики термометров опустятся до -8, -13 °С, местами до -14...-19 °С. Днем прогнозируется потепление до -1,-6 °С, осадков также не ожидается. Ветер умеренный, западного направления.

В предстоящую субботу, 17 ноября, в Уфе выпадет небольшой снег. Температура воздуха ночью -7, -12 °С, местами похолодает до -17°С. Днем вновь ожидается небольшое потепление – до 0, - 5 °С.