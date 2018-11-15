В Уфе волонтеры вновь выходят на поиски пропавшего Артура Газиева

СЕГОДНЯ 07:42 2018-11-15T07:46:10+03:00

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В предстоящую пятницу, 16 ноября, волонтеры поискового отряда «Поиск детей - Уфа» планируют вновь выйти на поиски пропавшего еще 30 января 2018 года Артура Газиева. 20-летний парень вышел из дома, якобы, в магазин и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Поиски молодого человека продолжаются до сих пор – родители Артура не теряют надежды найти его живым.

Руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров в беседе с «Комсомолкой» сообщил, что инициаторами предстоящего прочеса местности стали полицейские.

-Завтра, совместно с сотрудниками полиции мы планируем прочесать местность в районе улицы Лесотехникума. Этот маршрут выбрали в уголовном розыске, да и ранее мы его не отрабатывали, - заявил волонтер.

Добровольцам очень нужна помощь в прочесе местности. Все желающие могут присоединиться к поисковой группе. Для этого необходимо связаться с Павлом Нестеровым по телефону 8-927-969-89-19.

Сбор добровольцев на поиски Артура Газиева начнется 16 ноября в 9:00 по адресу: улица Лесотехникума 92/2.