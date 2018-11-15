В больницы Башкирии не хватает 1700 врачей

СЕГОДНЯ 07:24 2018-11-15T07:24:17+03:00

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Вчера, 14 ноября, в Госсобрании Курултай прошел круглый стол, посвященный проблеме дефицита кадров в системе здравоохранения.

Оказалось, что в больницы республики не хватает 1700 врачей. В Башкирии обеспеченность медиками ниже среднероссийских показателей на 8 %, а дисбаланс между кадрами в городе и на селе — в 2,5 раза.

На круглом столе обсудили предложения, как устранить дефицит медперсонала в первичном звене. Радий Хабиров поручил как можно скорее решить проблему отсутствия медиков.

- Только за 2017 год в медицинские организации прибыло 1 770 специалистов, за этот же период уволилось 1 433 врачей, — говорит врио министра здравоохранения Рафаэль Яппаров. — Только одним волевым решением мы кадры в медицинские организации не привлечем. Понятно, что молодых специалистов нужно стимулировать для того, чтобы они возвращались прежде всего в сельскую местность.