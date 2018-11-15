В Уфе арестовали виновника аварии, в которой погибла активистка фан-клуба «Салавата Юлаева»

СЕГОДНЯ 07:07 2018-11-15T08:44:22+03:00

На момент совершения ДТП он был пьян

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В столице Башкирии взяли под стражу предполагаемого виновника аварии, которая произошла 9 ноября на проспекте Октября. В ДТП тогда погибла фанатка ХК «Салават Юлаев».

В пресс-службе МВД сообщили, что освидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе водителя иномарки содержится 0,285 промилле этилового спирта. В отношении автомобилиста завели уголовное дело.

Журналистам ГТРК «Башкортостан» удалось выянсить, что к 23 годам виновник ДТП успел получить 40 штрафов за нарушение скоростного режима.

Напомним, он, будучи за рулем «Хонды», выехал на красный свет, протаранил две машины и въехал в столб.

26-летняя Ирина получила серьезные травмы и скончалась в больнице через несколько часов.

За медпомощью обратились еще три пассажира иномарки. Сам виновник не пострадал.