В саду имени Салавата Юлаева в Уфе вандалы повредили иллюминацию

СЕГОДНЯ 06:26 2018-11-15T06:26:22+03:00

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В столице Башкирии вандалы в саду имени Салавата Юлаева повредили иллюминацию. Как рассказали в мэрии, злоумышленники вырвали три блока управления иллюминацией беседок, обеспечивающих декоративную подсветку в вечернее время. Это выявили в ходе очередного объезда парков и скверов Уфы специалисты муниципального предприятия «Уфагорсвет».

Сейчас ведется поиск хулиганов, которым грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Также хулиганов могут лишить свободы на срок до трех месяцев.