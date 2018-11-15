В Уфе открылась обновленная железнодорожная станция
Павильон «Спортивной» открылся после ремонта
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Вчера, 14 ноября, на севере Уфы открылся новый павильон железнодорожной станции «Спортивная». Как сообщает пресс-служба городской администрации, помещение и платформа открылись после реконструкции.
- Соглашение было заключено между Куйбышевской железной дорогой и администрацией Уфы, - заявил на открытии первый вице-мэр Салават Хусаинов. – Оно реализовывается очень даже динамично.
По мнению властей города, новый павильон должен встроиться в систему «Городская электричка».
Станция оборудована навесом, скамейками, залом ожидания, пандусами, современными системами выхода на платформу.