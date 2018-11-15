В Уфе открылась обновленная железнодорожная станция

СЕГОДНЯ 06:46 2018-11-15T06:46:15+03:00

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Вчера, 14 ноября, на севере Уфы открылся новый павильон железнодорожной станции «Спортивная». Как сообщает пресс-служба городской администрации, помещение и платформа открылись после реконструкции.

- Соглашение было заключено между Куйбышевской железной дорогой и администрацией Уфы, - заявил на открытии первый вице-мэр Салават Хусаинов. – Оно реализовывается очень даже динамично.

По мнению властей города, новый павильон должен встроиться в систему «Городская электричка».

Станция оборудована навесом, скамейками, залом ожидания, пандусами, современными системами выхода на платформу.