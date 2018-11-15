Уфимцы Бабиков и Латыпов вызваны в сборную России по биатлону
Сегодня, 15 ноября, в финском Контиолахти стартуют контрольные сборы российской команды по биатлону. Две спринтерские гонки, мужская и женская определят состав сборной России на предстоящий сезон Кубка Мира.
За место в главной команде, как и в прошлые годы, будут бороться и уфимские спортсмены. Антон Бабиков и Эдуард Латыпов выйдут на старт спринтерской гонки.
По итогам сборов будет определен состав сборной России. В словенскую Поклюку, австрийский Хохфильцен и чешское Нове Место отправятся шесть мужчин и шесть девушек. В составе сборной на Кубок IBU поедут семь мужчин и семь женщин. Этапы второго по значимости турнира пройдут в Идре, Риднау и Обертиллиахе.