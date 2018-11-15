2018-11-15T16:02:23+03:00
Спорт

Уфимцы Бабиков и Латыпов вызваны в сборную России по биатлону

Спортсмены поборются за место в главной команде страны на сезон
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Сегодня, 15 ноября, в финском Контиолахти стартуют контрольные сборы российской команды по биатлону. Две спринтерские гонки, мужская и женская определят состав сборной России на предстоящий сезон Кубка Мира.

За место в главной команде, как и в прошлые годы, будут бороться и уфимские спортсмены. Антон Бабиков и Эдуард Латыпов выйдут на старт спринтерской гонки.

По итогам сборов будет определен состав сборной России. В словенскую Поклюку, австрийский Хохфильцен и чешское Нове Место отправятся шесть мужчин и шесть девушек. В составе сборной на Кубок IBU поедут семь мужчин и семь женщин. Этапы второго по значимости турнира пройдут в Идре, Риднау и Обертиллиахе.

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