2018-11-14T19:11:35+03:00
Происшествия

Жители Башкирии собирают помощь администратору крупной авто-группы

Натик Сеидов попал в серьезное ДТП.
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Подписчики авто- и мотогрупп собирают помощь Натику Сеидову, основателю и администратору группы «18+ АМП». Молодой человек получил серьезную травму, попав в аварию на трассе в Китае.

Как сообщают РИА Новости, авария произошла 13 ноября в провинции Шэньси. В результате столкновения микроавтобуса и бетономешалки погибли девять человек, еще трое пострадали. Подписчики сообщества уточняют, что россиянин находился в автобусе.

«Наш друг и соратник попал в страшную аварию. У него кровоизлияние в мозг, внутренняя гематома и осколок в черепе. Сейчас он в коме», - гласит сообщение на главной странице группы.

Деньги на лечение собирает жена Натика, Альбина Фанисовна. Ее телефон +7 937 855 01 55.

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