2018-11-14T18:24:16+03:00
Происшествия

Суд арестовал виновника ДТП, в котором погибла фанатка «Салавата Юлаева»

Трагедия произошла 11 ноября.
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Ирина ехала на пассажирском креслеИрина ехала на пассажирском кресле
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Суд Октябрьского района Уфы арестовал 23-летнего Руслана Аюпова. Молодой человек находился за рулем «Хонды», которая врезалась в две «Лады» вечером 11 ноября. В результате ДТП на проспекте Октября погибла 26-летняя пассажирка, известная фанатка «Салавата Юлаева» Ирина Шагалеева.

Ближайшие два месяца Аюпов проведет в СИЗО. Водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб человек. По предварительной версии следствия, в тот вечер молодой человек был пьян.

В коротком интервью телеканалу ГТРК Башкортостан Руслан Аюпов рассказал, что уже просил прощения у родственников погибшей девушки.

Суд может приговорить его к семи годам лишения свободы.

Ирина Шагалеева была одной из самых известных активисток фан-движения «Салавата Юлаева», регулярно ездила на выездные матчи команды, поддерживала клуб на «Уфа-Арене».

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