Суд арестовал виновника ДТП, в котором погибла фанатка «Салавата Юлаева»
Суд Октябрьского района Уфы арестовал 23-летнего Руслана Аюпова. Молодой человек находился за рулем «Хонды», которая врезалась в две «Лады» вечером 11 ноября. В результате ДТП на проспекте Октября погибла 26-летняя пассажирка, известная фанатка «Салавата Юлаева» Ирина Шагалеева.
Ближайшие два месяца Аюпов проведет в СИЗО. Водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб человек. По предварительной версии следствия, в тот вечер молодой человек был пьян.
В коротком интервью телеканалу ГТРК Башкортостан Руслан Аюпов рассказал, что уже просил прощения у родственников погибшей девушки.
Суд может приговорить его к семи годам лишения свободы.
Ирина Шагалеева была одной из самых известных активисток фан-движения «Салавата Юлаева», регулярно ездила на выездные матчи команды, поддерживала клуб на «Уфа-Арене».
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