На улицы Уфы вернули автобусный маршрут №234
А маршрут №31 власти решили продлить
Схема движения автобусов №234
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В Уфе возобновили движение автобусы №234, курсирующие между микрорайоном Белореченский и музеем им. Нестерова. В мэрии города уточнили, что теперь на линии будет работать больше автобусов.
Кроме того, поменялась схема движения маршрута №31. Теперь он едет по Батырской, Кувыкина, Рабкоров, Авроры, Софьи Перовской и далее по маршруту до новой конечной точки - ТСК «Пушкинский».
Ранее автобусы №202, напомним, продлили до улицы Адмирала Макарова, а №248 – до Затона.