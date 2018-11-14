На улицы Уфы вернули автобусный маршрут №234

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-14T16:07:44+03:00

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В Уфе возобновили движение автобусы №234, курсирующие между микрорайоном Белореченский и музеем им. Нестерова. В мэрии города уточнили, что теперь на линии будет работать больше автобусов.

Кроме того, поменялась схема движения маршрута №31. Теперь он едет по Батырской, Кувыкина, Рабкоров, Авроры, Софьи Перовской и далее по маршруту до новой конечной точки - ТСК «Пушкинский».

Ранее автобусы №202, напомним, продлили до улицы Адмирала Макарова, а №248 – до Затона.