2018-11-14T15:25:37+03:00
Общество

В Башкирии экс-полицейского осудят за мошенничество

За три преступления его уже осудили
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Бывший полицейский из Нефтекамска, уже осужденный за мошенничество, снова предстанет перед судом. В СКР по Башкирии рассказали, что 32-летний сотрудник отдела МВД незаконным путем получил деньги у местного жителя.

Оперативник знал, что полиция ищет виновных в краже денег с банковских карт. Вместе с коллегой они привезли в отдел 28-летнего горожанина, которого намеревались проверить как потенциального подозреваемого. Молодому человеку при этом полицейский заявил, что его причастность к краже не вызывает сомнений. Для наглядности он показал мужчине материалы уголовного дела и заверил, что тому грозит статья, если он не возместит 122 тысячи рублей ущерба.

Испугавшись уголовной ответственности горожанин передал всю сумму вымогателю, а тот потратил деньги. Эта история вскоре всплыла и теперь экс-полицейский ответит за свои действия.

Ранее его уже приговорили к двум годам колонии общего режима за три схожих преступления.

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