В Уфимском районе построят школу на 1225 мест

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-14T13:23:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфимском районе построят новую школу на 1225 мест. Четырехэтажное здание появится в жилом комплексе "Миловский парк", сообщает госкомитет по строительству республики. Школа будет иметь собственную модульную котельную, двухэтажный дополнительный блок. Ее оснастят видеокамерами и системой контроля управления данными. Средства на строительство поступят из региональной казны.

Проект здания и отчеты инженерно-экологических изысканий уже одобрила государственная экспертиза.

В дальнейшем школу планируется включить в региональную адресную инвестиционную программу. После чего на конкурсной основе будет выбран подрядчик.