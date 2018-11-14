В Уфимском районе построят школу на 1225 мест
Проект школы уже прошел экспертизу
Фото: госкомитет по строительству РБ
Изменить размер текста:
В Уфимском районе построят новую школу на 1225 мест. Четырехэтажное здание появится в жилом комплексе "Миловский парк", сообщает госкомитет по строительству республики. Школа будет иметь собственную модульную котельную, двухэтажный дополнительный блок. Ее оснастят видеокамерами и системой контроля управления данными. Средства на строительство поступят из региональной казны.
Проект здания и отчеты инженерно-экологических изысканий уже одобрила государственная экспертиза.
В дальнейшем школу планируется включить в региональную адресную инвестиционную программу. После чего на конкурсной основе будет выбран подрядчик.