В Башкирии председатель кооператива год не платил зарплату работникам

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-14T14:43:13+03:00

Деньги он тратил на пиар своего предприятия

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Председатель сельхозкооператива «Рассвет» Татышлинского района целый год не платил зарплату своим работникам, за что и стал фигурантом уголовного дела.

В региональном Следкоме рассказали, что 58-летний руководитель задолжал 70 сотрудникам более 470 тысяч рублей. При этом у предприятия было более 45 миллионов рублей, из которых он мог легко покрыть долг. Вместо этого председатель тратил их на банковское обслуживание, покупал призы и спонсировал проекты – создавал видимость успешного предприятия.

Сейчас задолженность перед работниками уже погашена. Следователи изучили отчетность кооператива и продолжают устанавливать обстоятельства преступления.