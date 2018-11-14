2018-11-14T14:43:13+03:00
Общество

В Башкирии председатель кооператива год не платил зарплату работникам

Деньги он тратил на пиар своего предприятия
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель сельхозкооператива «Рассвет» Татышлинского района целый год не платил зарплату своим работникам, за что и стал фигурантом уголовного дела.

В региональном Следкоме рассказали, что 58-летний руководитель задолжал 70 сотрудникам более 470 тысяч рублей. При этом у предприятия было более 45 миллионов рублей, из которых он мог легко покрыть долг. Вместо этого председатель тратил их на банковское обслуживание, покупал призы и спонсировал проекты – создавал видимость успешного предприятия.

Сейчас задолженность перед работниками уже погашена. Следователи изучили отчетность кооператива и продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Земфира задолжала приставам 11 тысяч рублей за неправильную парковку
На улицы Уфы вернули автобусный маршрут №234
В Башкирии экс-полицейского осудят за мошенничество
Школьники из Башкирии могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ
В Уфимском районе построят школу на 1225 мест
В Башкирии прекращены поиски первоклассника Тимофея Романова
В Уфе незрячим матери и сыну выдали полуразрушенную квартиру с плесенью
На автозаправках Уфы подорожало дизельное топливо
В Башкирии пропал первоклассник Тимофей Романов
Из-за холодов в Башкирии разобрали два понтонных моста
Оплатить проезд в автобусах Уфы можно по карте или через смартфон
В Уфе изменили график работы уличного освещения
Обманутым дольщикам Башкирии бесплатно окажут юридическую помощь
В Башкирии пенсионер погиб под колесами грузовика MAN
В Башкирии «Лада Калина» вылетела с моста: погибли пассажир и водитель
В Башкирии из-за прорыва трубы без горячей воды остались школа и жилые дома
В Уфе продлили два автобусных маршрута
Мэрия Уфы отдала под застройку 204 гектара земли в районе Затонского шоссе
Жители Башкирии спасли лебедя, отбившегося от стаи