2018-11-14T12:51:03+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски первоклассника Тимофея Романова

Ребенка нашли живым
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Белорецком районе Башкирии прекратили поиски восьмилетнего Тимофея Романова – мальчика нашли живым через несколько часов после того, как он потерялся. Оказалось, он сел не в тот автобус и уехал с другими учениками в 14-ый лицей. Он уже вышел на связь с матерью.

Напомним, женщина забила тревогу сегодня, 14 ноября, после того, как ее сын не вернулся домой со школы. Она ждала его на остановке в поселке Октябрьский, но первоклассник перестал выходить на связь. Светлана сразу обратилась в полицию и к волонтерам.

К счастью, поиски завершились благополучно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии председатель кооператива год не платил зарплату работникам
Школьники из Башкирии могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ
В Уфимском районе построят школу на 1225 мест
В Уфе незрячим матери и сыну выдали полуразрушенную квартиру с плесенью
На автозаправках Уфы подорожало дизельное топливо
В Башкирии пропал первоклассник Тимофей Романов
Из-за холодов в Башкирии разобрали два понтонных моста
Оплатить проезд в автобусах Уфы можно по карте или через смартфон
В Уфе изменили график работы уличного освещения
Обманутым дольщикам Башкирии бесплатно окажут юридическую помощь
В Башкирии пенсионер погиб под колесами грузовика MAN
В Башкирии «Лада Калина» вылетела с моста: погибли пассажир и водитель
В Башкирии из-за прорыва трубы без горячей воды остались школа и жилые дома
В Уфе продлили два автобусных маршрута
Мэрия Уфы отдала под застройку 204 гектара земли в районе Затонского шоссе
Жители Башкирии спасли лебедя, отбившегося от стаи