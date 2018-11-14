В Башкирии прекращены поиски первоклассника Тимофея Романова

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-14T12:51:03+03:00

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В Белорецком районе Башкирии прекратили поиски восьмилетнего Тимофея Романова – мальчика нашли живым через несколько часов после того, как он потерялся. Оказалось, он сел не в тот автобус и уехал с другими учениками в 14-ый лицей. Он уже вышел на связь с матерью.

Напомним, женщина забила тревогу сегодня, 14 ноября, после того, как ее сын не вернулся домой со школы. Она ждала его на остановке в поселке Октябрьский, но первоклассник перестал выходить на связь. Светлана сразу обратилась в полицию и к волонтерам.

К счастью, поиски завершились благополучно.