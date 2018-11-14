Школьники из Башкирии могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-14T14:00:02+03:00

Для этого им нужно стать призерами олимпиады "Технологическое предпринимательство"

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В этом году у школьников Башкирии есть возможность получить дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вуз. Для этого им необходимо занять призовые места на олимпиаде "Технологическое предпринимательство".

К участию в ней приглашаются школьники 8-11 классов, которые интересуются инженерным творчеством, инновациями и бизнесом.

Олимпиада охватывает пять направлений: новые технологии, прикладные биотехнологии, информационные технологии, авиатехнологии и ресурсосберегающие технологии. Каждый из блоков содержит задания, справиться с которыми помогут обширные знания сразу в нескольких областях, а также предпринимательские способности.

Ребятам, желающим попробовать свои силы, необходимо пройти регистрацию и решить предложенные задачки на сайте олимпиады. Заочный этап продлится до 17 декабря 2018 года. Лучшие по его итогам получат пропуск в очный тур, который пойдет уже в начале 2019 года.

Победители и призеры олимпиады получают дополнительные баллы при поступлении в ведущие российские вузы, поддерживающие олимпиаду.

В рамках подготовки участников к олимпиаде для школьников и их родителей будет организована открытая лекция «Взломать банк за 60 секунд», где им расскажут, кто такой современный хакер и как работают системы кибербезопасности. Встреча пройдет 17 ноября в 14.00 в главном корпусе УГНТУ.