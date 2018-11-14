2018-11-14T12:14:44+03:00
Общество

В Уфе незрячим матери и сыну выдали полуразрушенную квартиру с плесенью

Люди боятся, что жизнь в таких условиях может сказаться на их самочувствии
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Радик Гумаров, UfacityNews.ruФото: Радик Гумаров, UfacityNews.ru
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Семья инвалидов по зрению из Стерлитамака воюет с местной администрацией из-за квартиры, которую им выдали. Незрячие мать и сын долго ютились в коммуналке площадью 18 квадратных метров и, получив известие о предоставлении им двухкомнатной квартиры на улице Ленина, были счастливы. Но радость улетучилась, когда близкие описали им новое жилье.

- Стены и потолки, как оказалось, покрыты плесенью и грибком. В туалете нет сливного бачка, унитаз покрыт известковым налётом, от которого вряд ли можно избавиться. В стенах есть сквозные щели, с потолка сыпется штукатурка, обои уже давно отошли от стен, - рассказали «счастливые» обладатели квартиры порталу UfacityNews.ru.

Хоть сами они в силу проблем со здоровьем не видят окружающего кошмара, родственники уверены – жилье не соответствует нормам СанПин. В администрации же считают иначе. Результаты всех проверок одинаковые – квартира пригодна для жизни.

По словам родственницы семьи, недавно власти предложили им другую квартиру – на пятом этаже этого же дома.

- На 5 этаже! Не смогут они по лестнице добираться до квартиры. Если предложили другой вариант, значит, всё-таки осознают, что в этой квартире опасно жить, особенно инвалидам, - предполагает женщина.

Пожилая женщина и ее сын намерены требовать решения проблемы непосредственно у мэра.

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