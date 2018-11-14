В Башкирии пропал первоклассник Тимофей Романов
Мама мальчика уже обратилась в полицию
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В Белорецке сегодня, 14 ноября, пропал 8-летний Тимофей Романов. Как рассказала мать ребенка Светлана, мальчик должен был доехать из Белорецка до поселка Октябрьский на автобусе, но перестал выходить на связь.
- Я в 11 должна была встретить его на остановке, но так и не дождалась. Еду писать заявление в полицию, - говорит женщина.
Ранее ребенок не пропадал. Его телефон выключен.
Приметы: среднего телосложения, светлые волосы, глаза голубые;
Был одет в теплый зимний костюм – ляпистую куртку и серые штаны.