2018-11-14T11:36:10+03:00
Общество

В Башкирии пропал первоклассник Тимофей Романов

Мама мальчика уже обратилась в полицию
Эльвина АПАРИНА
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В Белорецке сегодня, 14 ноября, пропал 8-летний Тимофей Романов. Как рассказала мать ребенка Светлана, мальчик должен был доехать из Белорецка до поселка Октябрьский на автобусе, но перестал выходить на связь.

- Я в 11 должна была встретить его на остановке, но так и не дождалась. Еду писать заявление в полицию, - говорит женщина.

Ранее ребенок не пропадал. Его телефон выключен.

Приметы: среднего телосложения, светлые волосы, глаза голубые;

Был одет в теплый зимний костюм – ляпистую куртку и серые штаны.

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