Оплатить проезд в автобусах Уфы можно по карте или через смартфон
Уже сегодня оплатить проезд в любом автобусе «Башавтотранса» можно по банковской карте. Эти нововведения вступили в силу с начала ноября.
До «Пазиков» и «Газелек» современные технологии пока не дошли, частники ждут отмашки властей Башкирии. По планам Госкомтранса Башкирии в 2019 году во всем уфимском транспорте можно будет расплачиваться картой.
- В принципе, у нас уже есть опыт запуска безналичных платежей в автобусах «ПАЗ-3205», - отметил заместитель управляющего башкирского «Сбербанка» Азамат Салихов. – В троллейбусах, трамваях и автобусах «Башавтотранса» это уже работает.
По слова замдиректора госперевозчика Сергея Паскина, терминалами для оплаты оснащены все 300 уфимских автобусов.
- Оплатить проезд можно будет не только самой картой, но и при помощи смартфона с установленным Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay, - уточнил Салихов.
Около двух лет назад бесконтактную оплату в трамваях и троллейбусах уже ввел МУЭТ. В электротранспорте проезд по карте или Apple Pay стоит дешевле – 18 рублей вместо обычных 20. В автобусах «Башавтотранса» такой скидки пока нет – проезд будет стоить 25 рублей.
Безналичная оплата в автобусах Уфы.