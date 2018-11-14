Оплатить проезд в автобусах Уфы можно по карте или через смартфон

СЕГОДНЯ 10:27 2018-11-14T10:27:16+03:00

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Уже сегодня оплатить проезд в любом автобусе «Башавтотранса» можно по банковской карте. Эти нововведения вступили в силу с начала ноября.

До «Пазиков» и «Газелек» современные технологии пока не дошли, частники ждут отмашки властей Башкирии. По планам Госкомтранса Башкирии в 2019 году во всем уфимском транспорте можно будет расплачиваться картой.

- В принципе, у нас уже есть опыт запуска безналичных платежей в автобусах «ПАЗ-3205», - отметил заместитель управляющего башкирского «Сбербанка» Азамат Салихов. – В троллейбусах, трамваях и автобусах «Башавтотранса» это уже работает.

По слова замдиректора госперевозчика Сергея Паскина, терминалами для оплаты оснащены все 300 уфимских автобусов.

- Оплатить проезд можно будет не только самой картой, но и при помощи смартфона с установленным Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay, - уточнил Салихов.

Около двух лет назад бесконтактную оплату в трамваях и троллейбусах уже ввел МУЭТ. В электротранспорте проезд по карте или Apple Pay стоит дешевле – 18 рублей вместо обычных 20. В автобусах «Башавтотранса» такой скидки пока нет – проезд будет стоить 25 рублей.