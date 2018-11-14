В Уфе изменили график работы уличного освещения
На днях врио руководителя региона Радий Хабиров предложил мэру Уфы пересмотреть график работы фонарей, и нововведения не заставили себя ждать.
Если раньше уличное освещение в столице выключали в 23.30 и включали в 06.30, то после замечания Хабирова «ночной режим» решили сократить. Теперь фонари будут выключены с часу ночи до пяти утра. Об изменениях отчиталась пресс-служба администрации города.
Напомним, что пока Уфа освещена не достаточно - лишь на 52 процента. Власти планируют «пролить свет» еще на 540 объектов, в числе которых школы и детские сады. Городу для этого нужно 11 тысяч фонарей и 264 миллиона рублей соответственно.