В Уфе изменили график работы уличного освещения

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-14T09:59:24+03:00

Ульфат Мустафин согласился с Хабировым: сэкономить на освещении можно, даже если подвинуть "ночной режим"

Город будет засыпать позже и просыпаться раньше

Изменить размер текста: A A

На днях врио руководителя региона Радий Хабиров предложил мэру Уфы пересмотреть график работы фонарей, и нововведения не заставили себя ждать.

Если раньше уличное освещение в столице выключали в 23.30 и включали в 06.30, то после замечания Хабирова «ночной режим» решили сократить. Теперь фонари будут выключены с часу ночи до пяти утра. Об изменениях отчиталась пресс-служба администрации города.

Напомним, что пока Уфа освещена не достаточно - лишь на 52 процента. Власти планируют «пролить свет» еще на 540 объектов, в числе которых школы и детские сады. Городу для этого нужно 11 тысяч фонарей и 264 миллиона рублей соответственно.