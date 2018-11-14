Обманутым дольщикам Башкирии бесплатно окажут юридическую помощь

СЕГОДНЯ 09:34 2018-11-14T09:34:13+03:00

Консультировать их будут юристы из государственного бюро

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Жителей Башкирии, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, будут бесплатно консультировать юристы из государственного юридического бюро республики. Депутаты Госсобрания Башкирии намерены закрепить такую меру поддержки на законодательном уровне.

– Обманутые дольщики регулярно сталкиваются с большим количеством юридических затруднений при реализации своих прав, их разрешение требует соответствующей профессиональной квалификации. Большинство дольщиков просто не в состоянии самостоятельно решить эти проблемы и отстоять свои права, - заявил Толкачев.

Профессиональные юристы помогут им в этом, надеются депутаты.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева, сейчас в реестре обманутых дольщиков - около двух тысяч жителей региона. Они вложились в долгострои, расположенные в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Благовещенске и других районах.