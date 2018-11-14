Обманутым дольщикам Башкирии бесплатно окажут юридическую помощь
Жителей Башкирии, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, будут бесплатно консультировать юристы из государственного юридического бюро республики. Депутаты Госсобрания Башкирии намерены закрепить такую меру поддержки на законодательном уровне.
– Обманутые дольщики регулярно сталкиваются с большим количеством юридических затруднений при реализации своих прав, их разрешение требует соответствующей профессиональной квалификации. Большинство дольщиков просто не в состоянии самостоятельно решить эти проблемы и отстоять свои права, - заявил Толкачев.
Профессиональные юристы помогут им в этом, надеются депутаты.
По словам спикера Курултая Константина Толкачева, сейчас в реестре обманутых дольщиков - около двух тысяч жителей региона. Они вложились в долгострои, расположенные в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Благовещенске и других районах.