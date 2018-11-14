2018-11-14T09:34:13+03:00
Общество

Обманутым дольщикам Башкирии бесплатно окажут юридическую помощь

Такую меру поддержки предложили в Курултае республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Консультировать их будут юристы из государственного бюроКонсультировать их будут юристы из государственного бюро
Изменить размер текста:

Жителей Башкирии, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, будут бесплатно консультировать юристы из государственного юридического бюро республики. Депутаты Госсобрания Башкирии намерены закрепить такую меру поддержки на законодательном уровне.

– Обманутые дольщики регулярно сталкиваются с большим количеством юридических затруднений при реализации своих прав, их разрешение требует соответствующей профессиональной квалификации. Большинство дольщиков просто не в состоянии самостоятельно решить эти проблемы и отстоять свои права, - заявил Толкачев.

Профессиональные юристы помогут им в этом, надеются депутаты.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева, сейчас в реестре обманутых дольщиков - около двух тысяч жителей региона. Они вложились в долгострои, расположенные в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Благовещенске и других районах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24