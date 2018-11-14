Земфира задолжала приставам 11 тысяч рублей за неправильную парковку

СЕГОДНЯ 17:27 2018-11-14T17:28:27+03:00

Она не оплатила два штрафа в срок

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Уроженка Уфы Земфира Рамазанова оказалась в должниках у судебных приставов. На певице числится 11 тысяч рублей неоплаченных штрафов.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова, исполнительницу за минувший апрель дважды оштрафовали за неправильную парковку. Ей предстояло заплатить по 2,5 и 3 тысяч рублей, но в срок она этого не сделала, отчего сумма возросла вдвое. Теперь Земфира должна судебным приставам по 5 и 6 тысяч рублей за каждое нарушение.