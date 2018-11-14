Из-за холодов в Башкирии разобрали два понтонных моста
Скоро на их месте появятся ледовые переправы
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС
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Накануне, 13 ноября, в Башкирии демонтировали два понтонных моста. Переправы через реку Белую в Бирске и через Уфимку в селе Караидель решено было разобрать из-за холодов.
В республиканском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям уточнили, что автомобилисты могут воспользоваться мостами близ села Николаевка или города Дюртюли.
В скором времени у водителей появятся и другие пути проезда через реки – в регионе откроют ледовые переправы. Их, напомним, обычно четыре: две на месте разобранных понтонных мостов и еще по одной в селе Староянзигитово и поселке Николо-Березовка Краснокамского района.