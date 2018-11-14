В Башкирии из-за прорыва трубы без горячей воды остались школа и жилые дома

СЕГОДНЯ 08:20 2018-11-14T08:20:44+03:00

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Серьезная коммунальная авария произошла сегодня в Туймазах. Около половины восьмого утра на улице Комарова прорвало трубопровод. Чудом никто не пострадал.

Из-за инцидента без горячей воды остались сотни жителей. Под отключение попали девять пятиэтажек и школа №7. В МЧС по республике заверяют, что отопление и холодная вода в дома подаются, учеников даже не пришлось освобождать от занятий.

Устраняют повреждения три бригады в составе десяти человек и трех машин. Причину прорыва установить пока не удалось.