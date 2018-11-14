В Башкирии из-за прорыва трубы без горячей воды остались школа и жилые дома
На месте аварии работают экстренные службы
Фото: МЧС по Башкирии
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Серьезная коммунальная авария произошла сегодня в Туймазах. Около половины восьмого утра на улице Комарова прорвало трубопровод. Чудом никто не пострадал.
Из-за инцидента без горячей воды остались сотни жителей. Под отключение попали девять пятиэтажек и школа №7. В МЧС по республике заверяют, что отопление и холодная вода в дома подаются, учеников даже не пришлось освобождать от занятий.
Устраняют повреждения три бригады в составе десяти человек и трех машин. Причину прорыва установить пока не удалось.