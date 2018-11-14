В Башкирии «Лада Калина» вылетела с моста: погибли пассажир и водитель
Еще один человек отделался травмами
Машина пробила ограждения и упала в кювет
Изменить размер текста:
Дорожный инцидент с двумя погибшими произошел в ночь на 14 ноября в Мишкинском районе Башкирии.
31-летний мужчина на «Ладе Калине», видимо, слишком разогнался на дороге Мишкино-Нововаськино и не справился с авто. Машина влетела в ограждения моста, пробила их и рухнула с высоты в кювет.
В Управлении ГИБДД по Башкирии рассказали, что в результате аварии погиб сам водитель и его 34-летний пассажир. Третий человек, находившийся в салоне, получил травмы.
В обстоятельствах случившегося будут разбираться полицейские.
Фото: ГИБДД Башкирии