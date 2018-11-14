В Башкирии «Лада Калина» вылетела с моста: погибли пассажир и водитель

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-14T08:38:17+03:00

Еще один человек отделался травмами

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Дорожный инцидент с двумя погибшими произошел в ночь на 14 ноября в Мишкинском районе Башкирии.

31-летний мужчина на «Ладе Калине», видимо, слишком разогнался на дороге Мишкино-Нововаськино и не справился с авто. Машина влетела в ограждения моста, пробила их и рухнула с высоты в кювет.

В Управлении ГИБДД по Башкирии рассказали, что в результате аварии погиб сам водитель и его 34-летний пассажир. Третий человек, находившийся в салоне, получил травмы.

В обстоятельствах случившегося будут разбираться полицейские.