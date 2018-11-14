В Башкирии пенсионер погиб под колесами грузовика MAN

СЕГОДНЯ 09:03 2018-11-14T09:03:14+03:00

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Утром 13 ноября в Благовещенском районе Башкирии был насмерть сбит 62-летний мужчина. Он хотел перейти дорогу Уфа-Янаул в неустановленном месте, хотя пешеходный переход находился неподалеку – в зоне видимости.

Светоотражающих элементов на одежде пенсионера не было, поэтому 58-летний водитель фуры MAN заметил его слишком поздно. Избежать наезда не удалось. В Госавтоинспекции региона сообщили, что пешеход в ДТП не выжил.