2018-11-14T08:01:14+03:00
Общество

В Уфе продлили два автобусных маршрута

Так власти пытаются решить проблему с общественным транспортом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Источник схемы: администрация УфыИсточник схемы: администрация Уфы
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Городские власти работают над наведением порядка в сфере общественного транспорта, в частности, оптимизируют маршруты.

В мэрии башкирской столицы сообщили, что два автобусных маршрута решено продлить. Речь идет об автобусах №202 и 248.

Первый курсировал от школы-лицей № 2 до ГДК, а теперь будет доезжать до остановки «Улица Адмирала Макарова» через одноименную улицу и ул. Российскую.

Маршрут №248 "Уфимский ДОК – ОК "Сипайловский" продлен до Затона. Автобусы будут проезжать через ТРЦ «Планета», через улицы Менделеева, 50 лет СССР и проспект Октября к повороту на Галле и дальше – до "Ул. Летчиков".

Напомним, что на прошлой неделе в Уфе запустили и новые автобусные маршруты. Они свяжут центр города с Шакшой и микрорайоном Южный.

Источник схемы: администрация Уфы

Источник схемы: администрация Уфы

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