В Уфе продлили два автобусных маршрута
Городские власти работают над наведением порядка в сфере общественного транспорта, в частности, оптимизируют маршруты.
В мэрии башкирской столицы сообщили, что два автобусных маршрута решено продлить. Речь идет об автобусах №202 и 248.
Первый курсировал от школы-лицей № 2 до ГДК, а теперь будет доезжать до остановки «Улица Адмирала Макарова» через одноименную улицу и ул. Российскую.
Маршрут №248 "Уфимский ДОК – ОК "Сипайловский" продлен до Затона. Автобусы будут проезжать через ТРЦ «Планета», через улицы Менделеева, 50 лет СССР и проспект Октября к повороту на Галле и дальше – до "Ул. Летчиков".
Напомним, что на прошлой неделе в Уфе запустили и новые автобусные маршруты. Они свяжут центр города с Шакшой и микрорайоном Южный.
Источник схемы: администрация Уфы