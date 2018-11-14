Мэрия Уфы отдала под застройку 204 гектара земли в районе Затонского шоссе

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-14T07:35:52+03:00

Соответствующий документ был опубликован на сайте горадминистрации

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Власти Уфы опубликовали документ, согласно которому утвержден проект планировки и межевания территории, ограниченный Затонским шоссе, Алексеевским шоссе и городскими лесами в Ленинском районе города. Разрешение на проведение работ выдано строительной компании «СУ-36». Площадь участка под застройку составляет 204 гектара.

Возможно, в ближайшем будущем в этом районе появится новый жилой квартал. Обозначенный участок находится вблизи поселка «8 марта». К слову, «СУ-36» уже запрашивали разрешения на застройку территории на противоположной стороне дороги.