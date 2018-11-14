2018-11-14T07:22:22+03:00
Общество

Жители Башкирии спасли лебедя, отбившегося от стаи

Пернатый не смог улететь на юг со своей стаей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: МБУ «Муниципальная пожарная охрана» СалаватаФото: МБУ «Муниципальная пожарная охрана» Салавата
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В Салавате в районе ДОКа дачники обнаружили обессиленного лебедя. По всей видимости птица не смогла улететь на юг вместе со своими сородичами. Лебедь не мог самостоятельно взлететь. Заметив его, садоводы позвонили спасателям.

Сотрудники «Ветеринарной службы» по прибытию на место обнаружили, что местные жители поймали птицу. Специалистам осталось лишь доставить пернатого на ветеринарную станцию для обследования. Сегодня днем отбившегося от стаи гостя выпустят в Национальный парк в районе поселка Нугуш.

Почему лебедь остался, а не улетел со своими сородичами, неизвестно. Каких-то видимых травм у него не обнаружили.

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