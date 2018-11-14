Экс-главу Башкирии Рустэма Хамитова выдвинули в совет директоров «Башнефти»
Сегодня, 14 ноября, состоится внеочередное собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть». На повестку дня, кроме всего прочего, поставлен вопрос о переизбрании совета директоров компании. Согласно официальным данным, опубликованным на сайте компании, в список кандидатов вошел экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов.
В список кандидатов вошел также нынешний и.о. министра земельных и имущественных отношений Башкирии Олег Полстовалов.
Согласно сведениям для акционеров, на пост неисполнительного директора Рустэма Хамитова и Олега Полстовалова выдвинула республика, которой принадлежит 25% акций компании. Остальные 8 кандидатов в совет директоров выдвинуты основным акционером «Башнефти» - «Роснефтью».
Напомним, Рустэм Хамитов покинул пост главы Башкирии 11 октября и до сегодняшнего дня был безработным.