2018-11-14T07:17:15+03:00
Экономика

Экс-главу Башкирии Рустэма Хамитова выдвинули в совет директоров «Башнефти»

Он может войти в новый состав правления компании
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 14 ноября, состоится внеочередное собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть». На повестку дня, кроме всего прочего, поставлен вопрос о переизбрании совета директоров компании. Согласно официальным данным, опубликованным на сайте компании, в список кандидатов вошел экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов.

В список кандидатов вошел также нынешний и.о. министра земельных и имущественных отношений Башкирии Олег Полстовалов.

Согласно сведениям для акционеров, на пост неисполнительного директора Рустэма Хамитова и Олега Полстовалова выдвинула республика, которой принадлежит 25% акций компании. Остальные 8 кандидатов в совет директоров выдвинуты основным акционером «Башнефти» - «Роснефтью».

Напомним, Рустэм Хамитов покинул пост главы Башкирии 11 октября и до сегодняшнего дня был безработным.

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