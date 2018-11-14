В Уфе сотрудницу центра занятости подозревают во взяточничестве

СЕГОДНЯ 06:50 2018-11-14T06:50:03+03:00

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Сотрудники следкома по Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 50-летней уфимки, подозреваемой во взяточничестве. Женщина является сотрудницей центра занятости.

По версии следствия, не так давно к подозреваемой в кабинет заявился мужчина, желающий пройти обучение по специальности «мастер по ремонту приборов и аппаратуры». Поскольку набор в группу должен был начаться еще не скоро, сотрудница центра занятости предложила ему получить «корочку» вместе с теми, кто уже отучился на курсах. Соответственно, никакого обучения проходить было не нужно, лишь заплатить 16,6 тысяч рублей.

Не желая мириться с вымогательством, мужчина обратился в полицию. При передаче денег женщину задержали. Сейчас она является фигурантом уголовного дела, расследование которого продолжается, сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.