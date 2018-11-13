Жители микрорайона под Уфой несколько лет живут без воды

СЕГОДНЯ 19:26 2018-11-13T19:26:35+03:00

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В уфимском микрорайоне «Дружный», что в поселке Михайловка, местные жители вот уже несколько лет живут без воды и газа. На многочисленные жалобы местные чиновники лишь открещиваются, ссылаясь на нехватку денег для проведения коммуникаций. В самом населенном пункте проживает порядка 5 тысяч человек.

Как сообщает столичный телеканал «Вся Уфа», на улицах Олимпийская, Салавата Юлаева, Алексея Алымова, Ясная и Дружбы в дома проведены водопроводные трубы, но водоснабжения как не было, так и нет. Жители этих улиц вынуждены возить воду из города, благо у многих здесь есть личные автомобили.

Взять на контроль ситуацию с обеспечением жителей «Дружного» голубым топливом и водой взялись корреспонденты телеканала «Вся Уфа». Во время своего визита в местную администрацию они так и не смогли получить мотивированного ответа на свой вопрос от властей.