2018-11-13T18:16:36+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 29-летней Ксении Викентьевой

Об этом сообщили волонтеры-поисковики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 13 ноября, стало известно о том, что поиски 29-летней уроженки Стерлитамака Ксении Викентьевой завершены. От женщины не было вестей с 3 ноября. По предварительной версии, она бесследно пропала по пути из Казани в родной Стерлитамак. В воскресенье, 11 ноября, к ее поискам подключились волонтеры поискового отряда «Отклик».

К счастью, поиски женщины завершились благополучно: добровольцы сообщили о том, что она вышла на связь с родными. Подробностей поисковики не раскрывают, ссылаясь на правила своей организации. Известно лишь, что она жива и здорова.

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