В сельских школах Башкирии отремонтируют спортзалы за 33,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-13T17:41:49+03:00

Об этом заявила министр образования республики

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Сегодня, 13 ноября, на заседании президиума правительства Башкирии обсуждался вопрос об улучшении условий для занятия детей физкультурой и спортом в сельских школах. Ряд муниципалитетов республики подали заявки на проведение капитального ремонта в спортзалах. Сумма получилась немалая – 33,5 млн рублей.

С докладом по данному вопросу выступила министр образования Гульназ Шафикова.

- В 2019 году в республике планируется отремонтировать 43 спортивных зала, оснастить спортивным инвентарем и оборудованием 5 открытых плоскостных сооружений, создать 10 школьных спортивных клубов, - цитирует Шафикову пресс-служба правительства Башкирии.